Kein gutes Vorbild? Amira Pocher kritisiert Katja Krasavice

Ist Katja Krasavice (26) ein gutes Vorbild? Die Rapperin zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands – darum wird sie in der kommenden DSDS-Staffel als Jurorin zu sehen sein. Die Beauty ist aber nicht nur für ihre musikalische Leistung, sondern auch für ihr freizügiges und selbstbewusstes Auftreten bekannt. Dafür bewundern sie ihre zahlreichen Fans – viele davon sind noch sehr jung. Diesen Umstand findet Amira Pocher (29) fraglich und zweifelt Katjas Vorbildfunktion an!

Katja ist mit ihrem erotischen Content nicht nur auf Social Media und auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv, sie zeigte sich auch im TV schon sehr aufreizend – unter anderem masturbierte sie bei Big Brother in der Badewanne. "Ich finde es wirklich verwerflich, wie man mit dem Image beziehungsweise mit der Rolle als Role-Model spielt", kritisierte Amira in ihrem gemeinsamen Podcast mit ihrem Ehemann Oliver Pocher (44) "Die Pochers" und erklärte: "Du musst einfach in deiner Rolle ein bisschen verantwortungsbewusster damit umgehen. Ich bin total überrascht, dass ihre Zielgruppe so jung ist für das, was sie macht."

Dass Katja sich gerne leicht bekleidet präsentiert, findet Amira aber nicht schlimm. "Aber da sind wir ja bei Slut-Shaming. Warum darf eine Frau so nicht rumlaufen? [...] Sie macht das gut, macht eine coole Show auf der Bühne, sie soll das auch weiter machen, ist auch alles super", ruderte sie dann doch wieder zurück.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im März 2022

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019



