Nach der Hochzeit: So oft hat Teresa Giudice am Tag Sex!

Teresa Giudice (50) und Luis "Louie" Ruelas genießen ihr Liebesglück – und das in vollen Zügen! Die The Real Housewives of New Jersey-Bekanntheit und ihr Liebster haben sich Anfang August das Jawort gegeben: Die beiden zelebrierten im Rahmen einer opulenten Feier in einem Park in New Jersey ihre Hochzeit. Jetzt sprach die TV-Persönlichkeit ganz offen über die Zeit nach der Trauung: Teresa und ihr Ehemann Luis haben mindestens zweimal am Tag Sex!

Gegenüber The City Pulse gewährte Teresa nun Einblicke in ihr Liebesleben – dabei betonte sie, dass Luis und sie normalerweise "jeden Tag mindestens zweimal" miteinander schlafen. "Morgens und abends. Wenn er mich zusätzlich noch tagsüber erwischt, dann dreimal!", berichtete die 50-Jährige und fügte hinzu: "Wir sind sehr sexuell – und ich liebe es, denn wenn man jemanden liebt, möchte man ja auch so mit ihm sein."

Doch auch sonst bekommt Teresa kaum genug von ihrem Luis – und umgekehrt genauso! "Ich kann meine Finger nicht von ihm lassen und er kann seine Finger nicht von mir lassen", erzählte sie und verdeutlichte: "Ich kann meine Zunge nicht von seinem Mund fernhalten und er kann seine Zunge nicht von meinem Mund fernhalten."

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice, "The Real Housewives of New Jersey"-Star

Instagram / louiearuelas Louie Ruelas und Teresa Giudice im November 2021

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice, "The Real Housewives of New Jersey"-Darstellerin

