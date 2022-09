Partner-Look: Madonna und Tochter Lourdes setzen auf sexy

Kommt sie jetzt etwa immer mehr nach ihrer Mutter? Madonna (64) und ihre Tochter Lourdes (25) sind ein eingespieltes Dream-Team. Die beiden verbringen gerne gemeinsame Zeit zu zweit. Jetzt besuchten sie zusammen die Modenschau des berühmten Designers Tom Ford (61). Die hat er auf der New York Fashion Week präsentiert. Dort erstrahlten die Sängerin und ihr 25-jähriges Kind in einem perfekt aufeinander abgestimmten Partner-Look. Sie setzten sich ziemlich sexy in Pose!

Die "Like A Virgin"-Interpretin verzückte mit einem sexy Look komplett in schwarz. Sie trug unter einer Satin-Jacke ein tief ausgeschnittenes Spitzenbustier und über ihrer langen kastanienbraunen Lockenpracht ein Haarband. Die Musik-Ikone vervollständigte ihr Outfit in einer Hose mit weitem Bein und rundete ihn mit silbernem Schmuck sowie schwarzen Handschuhen ab. Lourdes kommt anscheinend ganz nach ihrer Mama in Sachen Styling. Auch sie setzte an dem Abend auf Schwarz. Madonnas Tochter beeindruckte in einem tief ausgeschnittenen schimmernden Kleid. Um ihrem Hals baumelte ein Kruzifix. Bis auf ihren Pony hat sie sich ihre Haare nach hinten gesteckt.

Nach der Show ließen Madonna und ihre Heranwachsende den Abend ganz familiär ausklingen. Sie trafen sich mit Madonnas Sohn Rocco Ritchie (22) zum Abendessen. Die drei wurden gesichtet, als sie in das gehobene Restaurant "Carbone" gingen. Auch einen Tag zuvor verbrachte Madonna schon Zeit mit ihrer Lourdes. Das Mutter-Tochter-Duo wurde bei der Afterparty der LaQuan Smith Modenschau im Manhattaner Stadtteil Soho abgelichtet.

Getty Images Tom Ford und Madonna

Getty Images Lourdes Leon auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2022

Getty Images Lourdes Leon und Madonna im Februar 2011 in West Hollywood

