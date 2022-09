Vor erstem Konzert: Melanie C. wurde sexuell missbraucht

Melanie C. (48) spricht über eine schwere Zeit in ihrem Leben! Mit der britischen Girlgroup Spice Girls schaffte die Sängerin den internationalen Durchbruch. Sieben Jahre lang stand Melanie gemeinsam mit Victoria Beckham (48), Geri Halliwell (50), Emma Bunton (46) und Melanie B. (47) auf der Bühne, bis sich die Spice Girls 2004 trennten. Heute hat sie sich als Solokünstlerin einen Namen gemacht. Doch trotz des Megaerfolgs überschattet ein traumatisches Ereignis die Karriere der Musikerin: Melanie wurde sexuell missbraucht!

In dem Podcast "How to fail" erzählte Melanie, dass der sexuelle Übergriff während einer Massage stattgefunden habe: "Es passierte mir in der Nacht vor dem ersten Live-Auftritt der Spice Girls. [...] Und was mir passiert ist, habe ich sofort verdrängt [...]. Ich wollte kein Aufsehen erregen, aber ich hatte auch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen." Erst mit dem Schreiben ihrer Biografie habe die Sängerin den Vorfall aufarbeiten können: "Ich dachte einfach: 'Ich glaube, es ist wirklich wichtig für mich, es zu sagen und endlich damit umzugehen und es zu verarbeiten' – und für andere Menschen."

So bezeichnete Melanie selbst ihren Missbrauch als "milde Version eines sexuellen Übergriffs" – dennoch habe sie sich "sehr verletzlich" gefühlt: "Es war mir peinlich, und dann war ich mir unsicher, ob ich das richtig verstanden habe, was hier los war. [...] Es hat mich beeinflusst", fügte die 48-Jährige zudem hinzu.

Getty Images Die Spice Girls bei den MTV Video Awards 1997

Getty Images Mel C., Sängerin

Getty Images Mel C. im Juli 2021

