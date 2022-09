Offizieller Trailer: Harry Styles bewegt in "My Policeman"

Bald ist es so weit: Harry Styles' (28) lang ersehnter Film "My Policeman" erscheint! Der beliebte Brite, der als Mitglied der Boygroup One Direction bekannt wurde, versucht sich jetzt auch als Schauspieler. Nach seiner Rolle in dem Kriegsdrama "Dunkirk" wird er demnächst eine Hauptrolle in dem Thriller "Don’t Worry Darling" von seiner Freundin Olivia Wilde (38) spielen. Und damit nicht genug: Außerdem hat er die Hauptrolle in der queeren Romanverfilmung "My Policeman" ergattert. Bereits im Trailer bewegte Harry seine Fans jetzt zutiefst!

Am 4. November wird das Drama, das bereits auf dem Toronto International Film Festival gezeigt wurde, auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Im offiziellen Trailer sieht man schon einige Highlights. Der "Golden"-Interpret spielt den jungen Polizisten Tom im England der 1950er-Jahre. Tom verliebt sich in die Lehrerin Marion (gespielt von The Crown-Star Emma Corrin), stellt jedoch schnell fest: Er hegt auch starke Gefühle für ihren gemeinsamen Freund Patrick! Es entsteht ein kompliziertes Liebesdreieck – und Tom versucht, sich über seine sexuelle Identität klar zu werden und diese zu verstecken. Harrys Community ist schon jetzt begeistert: "Er spielt so überzeugend und mitreißend, Wahnsinn!", freut sich einer von vielen YouTube-Nutzern.

In dem Teaser ist neben dramatischen Streitszenen auch schon jede Menge Leidenschaft zu sehen. Tatsächlich wird es auch eine Nacktszene geben! In der "The Howard Stern Show" verriet Harry im Frühjahr: "Ich war nackt in dem Film, aber es wird kein Penis in der finalen Version zu sehen sein. Da gibt's Popo." Die Dreharbeiten dafür seien ihm alles andere als leicht gefallen: "Ich hatte vorher noch nie jemanden vor laufender Kamera geküsst und es hat sich angefühlt, als würde ich einen Teil von mir abgeben".

Harry Styles bei der "My Policeman"-Premiere beim Toronto International Film Festival

Der Cast von "My Policeman" beim Toronto International Film Festival

Harry Styles bei der "My Policeman"-Premiere beim Toronto International Film Festival

