Wie bitte? Robbie Williams findet seinen Penis zu klein

Robbie Williams (48) spricht über sein bestes Stück! Seitdem der Sänger in den 1990er-Jahren mit der Boyband Take That weltbekannt wurde, ist er nicht nur erfolgreicher Musiker, sondern auch ein begehrter Frauenschwarm. Mit 48 Jahren sieht der Brite heute einen Tick älter aus, hat jedoch nicht an Attraktivität eingebüßt. Jetzt redete er offen über etwas, das seine weiblichen Fans irritieren dürfte: Robbie wünscht sich, einen größeren Penis zu haben.

Wie The Mirror berichtet, gab Robbie zu, dass er liebend gerne viel öfter nackt in seinem Leben wäre. Doch was ist der Grund, warum sich der 48-Jährige dem Nudisten-Dasein nicht völlig hingibt? "Ich habe nur ein Problem damit, wie ich nackt aussehe. Ich denke, wenn ich einen größeren Penis hätte, würde ich auch FKK ausprobieren", erklärte der "Angels"-Interpret. Doch Robbie wolle nicht klagen, inzwischen habe er sich mit der Größe seines Glieds abgefunden: "Es ist okay. Ich bin 48. Ich habe mich daran gewöhnt!"

Für das Cover seines Jubiläumsalbums "XXV" ließ sich Robbie jedoch völlig nackt vom britischen Grafikdesigner Tom Hingston ablichten. "Was ihr seht ist eine computergenerierte Version von einer Person, die ein bisschen wie ich aussieht", meinte Robbie ganz bescheiden. Trotz seines großen Erfolges hat Robbie seit Jahren mit seinem Selbstwertgefühl zu kämpfen. Während eines Konzerts in München musste er sich kürzlich sogar übergeben. Der Songwriter fürchtete, seine Fans, die viel Geld für die Tickets bezahlt hatten, zu enttäuschen. "Es war ein fantastischer Gig", resümierte er jedoch im Nachhinein im "Changes"-Podcast.

CapitalPictures / ActionPress Robbie Williams, Musiker

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams im September 2022

Columbia Records/Sony Music Robbie Williams' Album "XXV"

