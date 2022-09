Das nervt Serkan Yavuz an anderen Influencern tierisch!

Serkan Yavuz (29) ist kein Fan von vielen seiner Web-Kollegen! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat verdient seine Brötchen mittlerweile als Influencer. Täglich lässt er seine rund 230.000 Abonnenten an seinem Leben mit Samira Klampfl (28) und Baby Nova teilhaben – und begeistert sie mit seiner ehrlichen Art und seinem derben Humor. Damit sind die beiden Bachelor in Paradise-Stars natürlich längst nicht die einzigen auf der Plattform. Doch Serkan ist von vielen anderen Influencern nur genervt. Wieso? Weil sie Freundschaften faken, um mehr Follower zu bekommen!

In seiner Instagram-Story machte der Bayer seinem Ärger jetzt Luft: "Mir gehen die ganzen Arschlecker auf die Eier. Wie die Leute da das Lutschen anfangen wegen Verlinkungen und Markierungen, das kannst du dir nicht ausdenken." Weiter stichelte Serkan: "Sobald keiner mehr über sie spricht, geht das Lutschen bei den anderen Influencern los: Die treffen sich in Gruppen, wo der eine über den anderen lästert – aber in ihren Stories tun sie so, als wären sie unzertrennliche Freunde." Der 29-Jährige ist überzeugt: "Das Wort Freundschaft gibt's bei denen eh nur als Zweck, nur solange der eine vom anderen profitieren kann... Danach sind die eh beim Nächsten."

Er selbst habe derartige Manöver nie nötig gehabt: "Ich bin so froh, dass ich von keinem dieser Lutscher je abhängig war oder bin, dass ich mir meine Reichweite einfach alleine durch TV und meine eigene Art aufgebaut habe – ohne mich bei einer anderen Person reinzuzecken, um Reichweite zu bekommen", betonte der Content Creator. Serkan ist zwar auch mit anderen Influencern wie Filip Pavlovic (28) befreundet, kenne aber den Unterschied: "Ich weiß, mit wem man abhängen kann, schreiben kann oder Kontakt halten kann."

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Influencer

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova und ihrem Freund Serkan Yavuz

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de