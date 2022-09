Schrieb Adam Levine noch anderen Frauen Sexnachrichten?

Was treibt Adam Levine (43) wirklich? Der Sänger von Maroon 5 kündigte erst vor wenigen Tagen an, gemeinsam mit seiner Frau Behati Prinsloo (34) weiteren Nachwuchs zu bekommen. Doch eine junge TikTokerin brachte nun einen anderen Stein ins Rollen: Sumner Stroh behauptet, dass sie eine Affäre mit ihm hatte und teilte intime Chatverläufe. Jetzt meldeten sich noch weitere Frauen zu Wort und offenbarten anzügliche Nachrichten von Adam!

Wie TMZ berichtete, hat unter anderem eine Frau namens Maryka einen Chat mit dem Musiker veröffentlicht. Darin soll er ihr geschrieben haben: "Lenk dich doch ab, indem du mit mir schläfst." Damit ist es aber nicht genug. "Ich sollte nicht mit dir reden, das weißt du oder?", soll Adam der Quelle nach auch einer anderen Frau geschrieben haben, die nun nach dem Skandal damit an die Öffentlichkeit ging.

Der "She Will Be Loved"-Sänger äußerte sich bereits zu den harten Vorwürfen von Sumner. "Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich mit jemand anderem als meiner Frau geflirtet habe. Ich hatte keine Affäre, aber ich habe eine Grenze überschritten", erklärte Adam gegenüber TMZ vor wenigen Stunden und betonte, es wieder gut machen zu wollen.

Getty Images Adam Levine und seine Frau Behati Prinsloo im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Adam Levine bei der "Begin Again"-Premiere in NYC im Juni 2014

Getty Images Adam Levine, Sänger

