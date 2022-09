Zu sexy? Julian Claßens Tanja wechselte ihr Event-Outfit

War Tanja Makarić (25) doch etwas zu freizügig unterwegs? Seitdem die Beauty mit dem YouTube-Star Julian Claßen (29) liiert ist, steht auch sie in der Öffentlichkeit. Erst gestern gaben die beiden ihr Debüt auf dem roten Teppich und plauderten dabei auch über ihr Kennenlernen und ihre Zukunftspläne. Dabei war die einstige Schwimmerin noch mit einem tiefen Ausschnitt unterwegs. Kurz darauf erschien sie aber doch in hochgeschlossenerer Kleidung – war sie etwa zu sexy für das Event?

Am Dienstag waren die 25-Jährige und ihr Partner beim kinderTag in Berlin mit dabei. Vorab auf dem roten Teppich erschien Tanja noch in einem Hosenanzug, der tief blicken ließ. Darunter trug sie lediglich einen BH. Dabei handelte es sich um ein Event, das ganz im Zeichen der Kinder stand. Als die Brünette danach auch Zeit mit den Kids verbringen und mit ihnen spielen sollte, wechselte sie aber das Outfit. Dann kam Tanja nämlich in bequemen Sneakers, einer lockeren, schwarzen Hose und einem bauchfreien, schwarzen Pullover daher.

Tanja selbst hat sich aber bei ihrem ersten großen öffentlichen Auftritt wohl in ihrer Haut gefühlt. "Mir geht es richtig gut, ich bin super entspannt", versicherte sie im Gespräch mit Promiflash. Auch Julians Gegenwart scheint dazu beigetragen zu haben. Auf dem Red Carpet turtelten die beiden, was das Zeug hält.

