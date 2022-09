Hat der US-Star DeMario Jackson Frauen zum Sex gezwungen?

Schwere Vorwürfe gegen den US-Star DeMario Jackson! Er ist bekannt geworden durch seine Teilnahme an den Dating-Formaten The Bachelorette und Bachelor in Paradise in Amerika. Vielen Zuschauern blieb er vor allem wegen seines auffälligen Abgangs im Gedächtnis. Bei "The Bachelorette" flog er in der zweiten Woche raus, nachdem bekannt wurde, dass er gar nicht Single ist. Bei "Bachelor in Paradise" machte er Schlagzeilen, weil er Corinne Olympios (29) angeblich zum Sex gezwungen habe. Jetzt wird DeMario wieder sexuelle Nötigung vorgeworfen – und das gleich von zwei Frauen!

Wie die TMZ berichtet, haben zwei Frauen DeMario unabhängig voneinander wegen sexueller Übergriffe angeklagt. Die erste Klägerin behauptet, dass sie den Reality-Star über eine Dating-App kennenlernt hätte. Nach einigen Dates erlaubte sie ihm im Februar 2018, bei ihr zu übernachten. Obwohl sie keinen Sex wollte, habe DeMario sie hartnäckig ans Bett gefesselt und daraufhin vergewaltigt. Die Frau habe dabei um ihr Leben gefürchtet. Die zweite Klägerin soll DeMario im April 2019 in den sozialen Medien kennengelernt haben. Als er sie ein Jahr später in seine Wohnung eingeladen habe, wurde sie wohl auf ähnliche Weise zum Sex gedrängt.

Zusätzlich verklagten die beiden Frauen DeMario wegen Freiheitsberaubung und vorsätzlicher Zufügung von seelischem Leid. Sie fordern Schadenersatz in unbestimmter Höhe. TMZ hat DeMario um ein Statement gebeten. Dieser hat sich aber bislang nicht zu den Anschuldigungen gegen ihn geäußert.

Getty Images DeMario Jackson im Oktober 2017

Instagram / demariojackson_ DeMario Jackson lächelt

Instagram / demariojackson_ DeMario Jackson im September 2022

