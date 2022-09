Laura Maria Rypa hat ihrem Pietro auf die Hand gepinkelt!

Wie konnte Laura Maria Rypa (26) das nur passieren? Bei ihr und Pietro Lombardi (30) ist derzeit viel los. Nachdem sie im Juni erst ihr Liebes-Comeback gefeiert hatten, verkündeten die beiden im vergangenen Monat, dass sie Eltern werden – sie erwarten einen Jungen. Außerdem nehmen sie noch einen Podcast auf. In der neuesten Folge plaudert das Paar jetzt aus, dass Laura ihren Pietro schon einmal angepinkelt hat!

In ihrem Podcast "Laura und Pietro - On off" erklären die beiden, dass das Missgeschick passiert sei, als Laura im Mai wegen einer Eierstockzyste im Krankenhaus lag. Weil sie sich nach ihrer OP kaum bewegen konnte, habe sich ihr Schatz Pietro um die 26-Jährige gekümmert. Er wusch sie an "jeder Stelle des Körpers", wie er sagt. Als Laura ihre Blase noch nicht kontrollieren konnte, sei das Unglück dann geschehen: "Dann habe ich irgendwie gemerkt, dass meine Hand nass wird", lacht Pietro. Diese Aussage wollte Laura so nicht stehen lassen. Die Pipi-Panne sei nur geschehen, weil Pietro sie vorher zum Lachen brachte, verteidigt sie sich. Pietro habe anschließend dann den Riech-Test an seiner Hand gemacht: "Das riecht irgendwie nach Pisse", erinnert er sich.

Die Unannehmlichkeit habe Laura aber gezeigt, dass sie immer auf ihren Freund zählen kann: "Da habe ich wirklich zu 100 Prozent meine Sicherheit bekommen und er hat mir wirklich gezeigt, dass er wirklich für immer für mich da sein würde und alles mitmachen würde", schlussfolgert Laura. Pietro weiß: "Ich glaube nicht, dass ich das für jede Frau gemacht hätte."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im September 2022

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

