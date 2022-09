Seit Geburt: So viel Sex haben Samira Klampfl und ihr Serkan

Vergnügen sich Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) schon wieder ordentlich zwischen den Laken? Im vergangenen Mai hatten die beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Kurz nach der Entbindung hatte der gebürtige Regensburger dann verraten, dass er es gar nicht abwarten könne, wieder Sex mit seiner Freundin zu haben. Wie steht es also inzwischen um das Liebesleben der beiden? Jetzt verriet Samira, wie es im Bett aktuell läuft.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 29-Jährige nun jede Menge Fragen ihrer Community. Dabei wollte ein neugieriger Fan wissen, ob die Eltern seit der Geburt ihrer Tochter schon wieder sexuell aktiv waren und wie das Liebesspiel so ist. "Okay, ich verstehe, wieso das eine Frage ist", begann Samira lachend zu schreiben. Sie fuhr fort, dass wohl jede Neu-Mama nach der Geburt mit ihren Mama-Freunden über ihr Sexleben reden würde.

Anschließend verriet sie dann ebenfalls, dass Serkan und sie nicht mehr so häufig intim miteinander werden würden wie noch am Anfang. "Trotzdem muss man sich die Zeit auch nehmen – wo führt die Beziehung sonst hin?", versicherte sie dem Follower abschließend.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova und ihrem Freund Serkan Yavuz

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Reality-TV-Stars

