Erotik-Star Lana Rhoades fordert Verbot von Pornofilmen

Lana Rhoades hat eine überraschende Forderung. Im Jahr 2016 wurde die US-Amerikanerin als Pornodarstellerin einem breiteren Publikum bekannt. Drei Jahre später gab sie an, sich aus dem Pornogeschäft zurückzuziehen und sich mehr auf ihre Karriere als Social-Media-Star zu konzentrieren. Inzwischen hat Lana fast 17 Millionen Follower auf Instagram. Doch jetzt verriet die Frau, die Sex zu ihrem Geschäft machte: Es sollte ihrer Meinung nach keine Pornos geben!

"Ich glaube einfach nicht, dass Pornos für irgendjemanden gut sind, sie sollten verboten werden", stellte Lana im "The Skinny Confidential"-Podcast klar. Der Grund: Die Pornobranche könne vor allem junge Frauen in eine missliche Lage bringen. Als sie anfing, professionell Pornos zu drehen, war sie gerade einmal 19 Jahre alt gewesen und habe zu dem Zeitpunkt nur mit einer Person Sex gehabt. "Wie kann man ein 19-jähriges Mädchen in die Lage versetzen, Sex mit Leuten zu haben, von denen sie eigentlich gar nicht wollen, dass sie ihren Körper anfassen?", meinte die heute 26-Jährige.

"Ich meine, im Grunde musst du Sex mit Leuten haben, die du dir nicht ausgesucht hast, die du vielleicht nicht attraktiv findest, die du vielleicht sogar eklig findest, und du musst Sex mit ihnen haben, weil es dein Job ist", erklärte Lana weiterhin. Heute fühle sie sich "asexuell" – sie spüre im Grunde genommen also keine sexuelle Anziehung gegenüber anderen.

Instagram / lanarhoades Lana Rhoades, Social-Media-Star

Instagram / lanarhoades Lana Rhoades, August 2020

Instagram / lanarhoades Lana Rhoades, 2022

