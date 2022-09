Wie läuft Anne Wünsches Sexleben nach der Geburt von Sávio?

Hat Anne Wünsche (31) noch genug Zweisamkeit mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (33)? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin begrüßte Anfang Juli ihren Sohn Sávio Elio auf der Welt. Während es für die Influencerin nach ihren Töchtern Juna und Miley bereits das dritte Kind ist, ist es für den Synchronsprecher der erste Nachwuchs. Doch wie steht es nach der Entbindung eigentlich um das Sexleben des Paares? Darüber sprach Anne jetzt ganz offen.

In einer Fragerunde auf Instagram kam die 31-Jährige auf ihr Liebesleben zu sprechen. Ein Fan wollte von ihr wissen, wie denn der Sex nach der Geburt von drei Kindern für Anne sei. "Ganz ehrliche Antwort: Wie vorher", gab sie preis. Die Berlinerin nehme sich ganz bewusst Zeit für ihren Karim. Trotzdem haben sich die gemeinsamen Schäferstündchen seit der Entbindung etwas verändert: "Intime Momente verlaufen natürlich nicht mehr so wie damals, als man kinderlos war und zu jeder Zeit überall in der Wohnung konnte. Heute beschränkt es sich aufs Bett und zu einer späten Uhrzeit, wo alle Kids schlafen."

Dass sich so viele Follower für ihr Sexleben interessieren, scheint Anne nicht sonderlich zu überraschen. "Das ist doch was ganz Normales und nichts, was meine Nachbarn nicht auch tun", erklärte die Laiendarstellerin ihre Haltung und fügte dabei hinzu: "Für den einen ist es zu intim und für mich ist es völlig okay, darüber zu sprechen."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren drei Kindern und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

