Gwyneth Paltrow wird 50: So sexy ist die Schauspielerin!

Gwyneth Paltrow (50) hat einen großen Grund zum Feiern! Die Blondine begeistert ihre Fans nicht nur als talentierte Schauspielerin: Die Iron Man-Darstellerin machte während ihrer Karriere auch durch ihren gesunden Lebensstil auf sich aufmerksam. Und das Älterwerden bereitet der gebürtigen Kalifornierin auch keinesfalls Sorgen, wie sie erst vor ein paar Tagen ihrer Community verriet. Heute wird die Emmy-Preisträgerin 50 Jahre alt – und Gwyneth sieht fitter aus denn je!

Anlässlich des besonderen Meilensteins trudelten bereits erste Glückwünsche ein. Gwyneths langjähriger Freund Derek Blasberg (40) teilte via Instagram einen Schnappschuss mit der Beauty. "Oh mein Gott, das ist die 50! Alles Gute zum Geburtstag. Ich sende all meine Liebe an die Muse, den Mentor, den Guru, den Gwynterventionisten", gratulierte ihr der Modejournalist. Auf dem Bild machte der Hollywoodstar eine tolle Figur: Gwyneth trug einen blauen Bikini, der ihre Bauchmuskeln perfekt zur Geltung brachte.

Bereits im Vorfeld machte sich Gwyneth Gedanken über ihren Geburtstag. "Ich fühle mich wirklich großartig, 50 zu werden. Ich habe mit meiner Gesundheit und Kraft wirklich Glück", schrieb die zweifache Mutter auf ihrer Goop-Website. Sie offenbarte, dass sie sich noch mehr auf ihre Gesundheit fokussieren wolle: "Ich stelle fest, dass ich, je älter ich werde, immer mehr dazu neige, meine Gesundheit zu überwachen, Bluttests zu machen und Daten über Entzündungswerte [...] usw. zu sammeln."

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

