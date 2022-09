Wilde Party: "Are You The One?"-Felix hält Penis ins Glas!

Die Bewohner der Villa von Are You The One? – Reality Stars in Love lassen es richtigen krachen! Die diesjährige Staffel hatte nach dem freiwilligen Auszug von Lukas neuen Zuwachs bekommen, der für frischen Wind sorgte: Der einstige Temptation Island-Verführer Felix stieß dazu und mischte die anderen Teilnehmer auf. Bei einer Party wurden nun die Klamotten fallen gelassen, weshalb Felix sein bestes Stück mit einem Glas bedeckte!

Nachdem feststand, dass Anna Iffländer und Micha ein Perfect Match sind, brach große Freude unter den Teilnehmern aus. Das musste natürlich gebührend gefeiert werden, weshalb kurzerhand die Hüllen fallen gelassen wurden. Ein Moment sorgte allerdings für ungläubige Blicke: Felix steckte sein Genital in ein Glas und tanzte so damit am Pool-Rand! "Wo hat Felix sein Pimmel reingesteckt […]? Hat der seinen Pimmel in ein Glas reingesteckt, warum?", fragte sich Calvin Kleinen (30) danach sichtlich verwundert.

Der Muskelprotz selbst fand das halb so schlimm. "Supergeil. Da haben wir mitgezogen und einfach ein geiler Moment", schwärmte er im Interview von der Sause und konnte über seine Aktion nur lachen. "Die Party war krass. Feucht und fröhlich – und nackt!", berichtete auch Teilnehmerin Celina (23) von dem wilden Abend.

