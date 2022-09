Am zweiten Tag: Hatten Diogo und Vanessa Sex im Sommerhaus?

Die beiden konnten es wohl einfach nicht lassen! Das Sommerhaus der Stars ist immer gut für Überraschungen. Mit dem Neueinzug von Tätowierer Diogo Sangre (27) und seiner Freundin Vanessa Mariposa (29) wurden die Karten jetzt wieder neu gemischt. Als Neuzugänge standen die Influencer bei den Mitbewohnern ganz oben auf der Abschussliste und die beiden gaben alles, um sich zu saven. Im Anschluss mussten Diogo und Vanessa unter der Dusche dann auch erst mal Dampf ablassen!

Bei der Challenge "Lippenbekenntnis" lieferten Diogo und Vanessa ab und konnten das Spiel erfolgreich zu Ende bringen. Zurück im Ferienhaus in Bocholt schienen die Webstars dann das Bedürfnis zu haben, ihren Erfolg gebührend zu feiern: Beim gemeinsamen Duschen scheinen sie sich dann besonders nahegekommen zu sein. Die Kamera konnte verdächtige Bewegungen und leichtes Stöhnen aufnehmen, als die beiden offenbar intim wurden. "Wir mussten uns ja waschen und mussten natürlich auch schauen, dass es auch gründlich ist", grinste Vanessa im anschließenden Interview. "Es war aber auch echt heiß unter der Dusche", ergänzte Diogo sichtlich zufrieden.

Vanessa und Diogo lernten sich bei Ex on the Beach kennen, gingen damals aber nicht als Paar aus der Staffel. Auch wenn die Anziehungskraft vom Einzug der Österreicherin an da war, gaben sie ihre Beziehung erst im Anschluss bekannt. Seitdem sind die beiden ein Paar und unzertrennlich.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten bei der ersten Nominierung

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Fitnessinfluencerin

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Stars

