Total sexy: Rita Ora gewährt Einblicke in ihr Badezimmer!

Rita Ora (31) sorgt für einen ziemlich heißen Anblick! Mit Songs wie "Poison" oder "Anywhere" ist die Sängerin auf der ganzen Welt erfolgreich. Doch neben regelmäßigen Welthits und ausverkauften Konzerthallen liefert Rita ihren Fans auch regelmäßig was fürs Auge – denn wie fit die Künstlerin ist, präsentiert sie immer wieder gerne mit heißen Bikini-Pics und freizügigen Red-Carpet-Looks im Netz. Nun verzauberte Rita ihre Follower erneut mit viel nackter Haut!

Via Instagram teilte Rita am Mittwoch eine Reihe von verschiedenen Fotos. Neben Eindrücken ihres Besuches einer Honigfarm, präsentierte die 31-Jährige auch einige intime Aufnahmen aus ihrem Badezimmer. Darauf sieht man das Stimmenwunder, wie es sich in einer übergroßen Wanne rekelt, die mit rosafarbenem Badewasser gefüllt ist. Auf einem anderen Bild zeigt sich die Beauty mit dem Rücken zugewandt und schaut dabei verträumt aus dem Fenster.

Ritas Fans feierten die heißen Pics der Bühnenkünstlerin total! "Ich liebe diese Bilder" oder "Wie friedlich und schön sind diese rosafarbenen Badebilder! Genieß es", freuten sich ihre Follower beispielsweise unter den Aufnahmen.

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Instagram / ritaora Rita Ora im September 2022

Getty Images Rita Ora, Musikerin

