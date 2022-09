Neue Sommerhaus-Bewohner: Bereuen die Dürrs ihre Reaktion?

Haben Stephen Dürr (48) und seine Frau Katharina in der letzten Folge von Das Sommerhaus der Stars überreagiert? Nachdem das Format Zuwachs durch den Reality-Star Diogo Sangre (27) und seine Partnerin Vanessa Mariposa (29) bekommen hatte, schienen die beiden sehr verbittert zu sein. Besonders Katharina hatte mit den Tränen zu kämpfen, weil sie den späten Einzug der Nachzügler als ungerecht empfand. Jetzt haben Stephen und Katharina gegenüber Promiflash verraten, ob sie ihr Verhalten bereuen!

Den beiden sei zwar bewusst gewesen, dass es zum Konzept des Formats gehörte, Nachzügler einziehen zu lassen: "Aber, wenn man wie wir mit den harten Strapazen nach 15 Tagen ein neues Paar im Wettbewerb vorgesetzt bekommt, kann man schon mal etwas emotionaler reagieren", erklären sie ihr Verhalten. Denn schließlich seien der Schauspieler und seine Gattin das einzige Paar gewesen, das von Anfang an nicht gemocht wurde: "Das hat etwas mit uns gemacht", gestehen sie. Im Nachhinein würden sie aber an ihrem Verhalten nichts ändern: "So etwas on screen zu sehen oder es mitzuerleben und ein Teil davon zu sein, ist ein extrem großer Unterschied", betonen Stephen und Katharina.

Vor allem seien die beiden fassungslos darüber gewesen, dass Diogo und Vanessa bereits mit ihrer "ersten Amtshandlung in der Hütte vögelten". Stephen erklärt: "Ich hatte es bis dahin geschafft, meine Trauer um den Tod meiner Oma, die wir einen Tag vor dem Einzug ins Sommerhaus beerdigen mussten und den Tod unserer Hündin zu verdrängen. Mit dem Einzug der beiden hatte es einfach das Fass zum Überlaufen gebracht." Trotzdem hätten sich beide nach dem Sieg der ersten Challenge von Diogo und Vanessa für ihre Konkurrenten gefreut.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Mariposa und Diogo Sangre bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Instagram / katharina_duerr_ Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Stars

