Sorgerecht abgegeben: Hayden Panettiere war besorgt um Kaya

Hayden Panettiere (33) war in Sorge um ihre Tochter. Die Schauspielerin und Wladimir Klitschko (46) bekamen 2014 ihren ersten Nachwuchs. Vier Jahre später trennte sich das Paar – im selben Jahr musste die "Heroes"-Darstellerin das Sorgerecht für ihr Kind an den Sportler abgeben. Grund war die Alkohol- und Drogensucht der Blondine. Doch die lange Trennung von Hayden habe der Siebenjährigen alles andere als gutgetan.

Die 33-Jährige erinnerte sich in der Show Red Table Talk an eine schwierige Zeit zurück. Hayden berichtete von einem Gespräch mit ihrem Ex Wladimir – dieser habe ihr erzählt, dass ihre Tochter andere Frauen fragen würde, ob sie diese mit Mama ansprechen dürfe. Für die Sängerin war dies ein beunruhigendes Zeichen: "Mein Atem stockte und mein Herz blieb stehen, und er lachte. Er fand das lustig, und ich fand es schrecklich. Er hat es nicht verstanden, im Gegensatz zu mir, die gesehen hat, dass das eine traumatische Reaktion ist. Das ist ein Schrei nach Hilfe." Hayden betonte, dass es für Kaya ein Trauma gewesen sei, so lange getrennt von ihrer Mutter zu sein.

Mittlerweile sollen sich die einstigen Turteltauben darauf geeinigt haben, sich gemeinsam um ihre Tochter zu kümmern. "Sie haben eine großartige Co-Parenting-Beziehung und sogar eine Freundschaft!", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Kaya lebt zurzeit in der Ukraine, doch trotz der Entfernung sollen die zwei regelmäßig kommunizieren.

Getty Images Hayden Panettiere im Jahr 2011

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, 2013

