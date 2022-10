"Ohne Zeitplan": Candace Cameron Bure plaudert über Sexleben

Candace Cameron Bure (46) ist glücklich verheiratet. Schon seit 26 Jahren führt der Full House-Star eine Ehe mit seinem Mann Valeri Bure (48). Doch auch nach all den Jahren und drei Kindern im Haus läuft es bei den beiden wie am Schnürchen. Für Intimitäten räumt sich die Schauspielerin genug Freiraum ein: Jetzt verriet Candace, wie sie und ihr Ehemann ihr Liebesleben am Laufen halten!

In dem Podcast "Mayim Bialik's Breakdown" plauderte sie ganz offen über ihre Beziehung. Sex spielt bei Valeri und ihr dabei eine große Rolle: "Ich bin ein glücklicherer Mensch und mein Mann ist ein glücklicherer Mensch, wenn wir Sex hatten", gab Candace zu. Weiter führte sie aus, dass sie dafür "keinen Zeitplan" hätten. Stattdessen nehmen sie sich immer wieder Zeit füreinander und lieben sich auch körperlich sehr.

Eine Sache findet Candace dabei ziemlich attraktiv: Aufgrund seiner russischen Erziehung sei Valeri viel reservierter und ernster im Leben. Wenn er dieses Verhalten einmal ablegt, liebt die Produzentin das ganz besonders: "Wenn er so verspielt ist, gibt es nichts, was mich glücklicher macht und mehr zu ihm hinzieht", schwärmte sie weiter.

Anzeige

Instagram / candacecbure Valeri und Candace Bure

Anzeige

Getty Images Candace Cameron Bure im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Candace Cameron Bure und ihr Mann Valeri in L.A. im Juli 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de