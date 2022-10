Kuss-Video mit Twenty4Tim: Anne Wünsche meldet sich zu Wort

Twenty4Tim (22) und Anne Wünsche (31) sorgten für einen echten Hit im Netz! Vor wenigen Tagen erschien Tims neuer Song "Gönn Dir" und wurde innerhalb von 30 Minuten zum viralen Hit. Im Video spielte auch die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin mit – und brachte das Publikum mit einer intensiven Kuss-Szene zum Schmelzen. Doch wie kam es dazu? Jetzt plauderte Anne ein wenig von dem Videoclip-Dreh!

Auf Instagram teilte Anne nun nämlich einige Eindrücke vom Set mit ihren Followern. "Ich bin zum Set und wusste bis zum Schluss nicht, was ich dort für 'ne Szene bekomme. Ich war so nervös und hab geschwitzt wie Sau", erzählte sie vom Dreh. Auf den Kuss sei sie deshalb kaum vorbereitet gewesen – gefallen habe es ihr dennoch: "Ich habe Twenty4Tim geküsst und er hat verdammt weiche Lippen!"

Insgesamt sei die Zeit am Set eine tolle Erfahrung gewesen, schwärmte Anne: "Das gesamte Team war unglaublich lieb… Wahnsinn, was Tim sich in so kurzer Zeit aufgebaut hat." Sie habe einen gewaltigen Respekt davor und freue sich, ein Teil des Ganzen gewesen zu sein, fügte die 31-Jährige hinzu.

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim in seinem Musikvideos zu "Gönn Dir"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Twenty4Tim

