Wie BTN-Rolle: Hat Katharina Kock sexuelle Gewalt erlebt?

Kann Katharina Kock (24) in ihrer Rolle auch eigene Erlebnisse verarbeiten? Bei Berlin - Tag & Nacht schlüpft die Blondine seit mehreren Jahren in die Rolle der Toni. Die Studentin versucht sich in der beliebten Daily zurzeit als Model – und wird von einem Fotografen sexuell angegriffen. Für Katharina keine leichte Story, die ihr am Set viel abverlangt. Promiflash verriet sie jetzt, ob sie selbst schon mal solche Erfahrungen machen musste.

"Ich persönlich habe so eine Situation zum Glück noch nicht durchlebt", erzählte Katharina im Gespräch mit Promiflash. Doch unangenehme Momente mit Männern seien auch für sie ein alltägliches Problem: "Ich erhalte Fotos auf Instagram, die man nicht sehen möchte. Es hält sich bei mir zwar in Grenzen, trotzdem ist es nicht in Ordnung, dass Männer denken, es sei okay, so was zu verschicken." Mit ihrer BTN-Rolle wolle sie auch auf solche Missstände aufmerksam machen.

Es sei wichtig, diese Problematik anzusprechen und nicht unter den Tisch fallen zu lassen, fügte Katharina hinzu: "Es ist wichtig, Betroffene zu ermutigen, über Vorfälle zu sprechen und auf das Thema aufmerksam zu machen." Es sei wichtig, herablassende Kommentare und aggressive Verhaltensweisen nicht unkommentiert stehen zu lassen.

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Anzeige

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Toni (Katharina Kock) und weitere Darsteller bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Instagram / katharinakock Katharina Kock, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / katharinakock Katharina Kock in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de