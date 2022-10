Kate Merlan außer sich: Ex Jakub hat Sex-Dates mit anderen

Das passt Kate Merlan (35) offenbar gar nicht! Die Beauty trennte sich in der vergangenen Woche von ihrem Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (27). Zuvor hatte der Kicker sie mehrmals mit wilden Malle-Trips zur Weißglut getrieben. Nach dem Liebes-Aus scheint der Sportler sein Single-Leben in vollen Zügen zu genießen – sehr zum Missfallen seiner Noch-Ehefrau Kate: Die zeigte sich nun außer sich über die Eskapaden ihres Verflossenen.

"Wie ekelhaft und ehrenlos kann ein Mensch sein?", klagte eine sichtlich aufgebrachte Kate in ihrer Instagram-Story. Jakub habe ihr gegenüber gesagt, dass er sich zurzeit mit Frauen umgebe, weil er die Aufmerksamkeit brauche: "Ich verstehe einfach nicht, wie ein Mensch dazu in der Lage sein kann, seine eigene Ehefrau so vorzuführen. Ich habe das auch nicht verdient." Die Frauen wollten Jakub nur treffen, weil sie ihn aus dem TV kennen, zeigte sich die 35-Jährige sicher.

Vor allem störe sie die schlechte Behandlung so kurz nach dem Ende der Beziehung, erklärte Kate: "Wenn ihr wüsstet, was ich für diesen Menschen gemacht habe, was er alles von mir bekommen hat. Als Dank dafür werde ich jetzt vorgeführt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll." Sie fühle sich von ihrem Ex ausgenutzt, betonte sie abschließend.

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Urlaub, Juni 2022

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Influencer

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Sternchen

