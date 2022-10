Vor "Temptation Island V.I.P.": Aurelio sextete Verführerin

Wird diese Temptation Island V.I.P.-Verführerin gefährlich für Aurelio Savina (44)? Der Reality-TV-Star möchte die Beziehung mit seiner Partnerin Lala Aluas bei dem ultimativen Treuetest auf die Probe stellen. Das Paar führt zwar eine offene Beziehung, Körperlichkeiten sind auf der Insel der Versuchung aber trotzdem tabu. In der ersten Folge der Sendung kam nun direkt ein pikantes Detail ans Licht: Aurelio kennt eine Verführerin schon – und schrieb ihr wenige Monate vor "Temptation Island V.I.P." sogar Sex-Nachrichten!

Am ersten Abend in der Männervilla plauderte die Verführerin Fabienne Gierke gegenüber Kandidat Tommy Pedroni direkt aus, dass sie Aurelio schon kenne: "Er läuft mir seit zwei Jahren hinterher." Die beiden hätten sich über Instagram kennengelernt und daraufhin auch private Nachrichten ausgetauscht – und dabei sei es ordentlich zur Sache gegangen. "Wir hatten immer eher intimeren Talk in die Richtung Dirty Talk. Was er mit mir machen würde, wann er es mit mir machen würde – Richtung Sex. Dass er mich total hot findet", verriet sie im Einzelinterview. Das bestätigte auch Aurelio: "Es ging um ein eventuell anstehendes Sextreffen."

Fabienne ließ es nicht aus, Aurelio direkt darauf anzusprechen. "Es triggert dich schon, dass ich hier bin. Seit zwei Jahren schreibst du mir, ich schreib dir und jetzt sehen wir uns hier?", konfrontierte sie den Muskelmann, der ihr daraufhin das offene Beziehungsmodell zwischen Lala und ihm erklärte – dieses gilt bei "Temptation Island V.I.P." jedoch logischerweise nicht. Meint ihr, Aurelio lässt sich von Fabienne trotzdem um den Finger wickeln? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

RTL Aurelio Savina und Fabienne Gierke

RTL / Frank J. Fastner Fabienne Gierke, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

RTL Fabienne Gierke und Aurelio Savina bei "Temptation Island V.I.P."

