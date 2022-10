Eva Benetatou offen: So steht sie zu Sex beim ersten Date!

Eva Benetatou (30) hat eine genaue Vorstellung von ihrem ersten Date! In den vergangenen Jahren hatte sie nicht wirklich Glück in der Liebe: Zuerst wurde die TV-Bekanntheit von Andrej Mangold (35) im Finale von Der Bachelor fallengelassen, obwohl die beiden kurz davor Sex hatten – dann trennten sie sich auch noch während ihrer Schwangerschaft von Chris Broy (33). Jetzt verriet Eva, wie sie in Zukunft zu Sex beim ersten Date steht.

"Für mich gehört Sex nicht zum ersten Date. Ich finde, die Spannung darf noch eine Weile länger anhalten und deswegen kann man sich damit auch Zeit lassen", stellte sie auf Instagram klar. Zwar sei Sex für Eva auch wichtig und stelle sogar ein Ausschlusskriterium dar, wenn er darauf hinweise, dass die Chemie nicht stimmt – beim ersten Date gehe ihr das allerdings noch zu weit. "Ich würde dem Mann doch nicht alles direkt auf Silbertablett servieren", scherzte die Mutter eines Sohnes weiter.

Doch noch mehr ihrer No-Gos beim Daten außer Sex verriet Eva: "Respektlosigkeit, wenn der Typ den Mund nicht aufkriegt und asozial reden", stellte sie klar. Aber auch wenn er nur von sich rede und keine Manieren habe, käme er für die Ex-Sommerhaus-Teilnehmerin nicht infrage. "Und getrennte Rechnungen (Ja, ich bin da Oldschool und griechisch)", erklärte sie.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

