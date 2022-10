Dokumentation über Robbie Williams wird "voll mit Sex" sein

Robbie Williams (48) gibt einen Einblick in sein wildes Leben. Der Sänger, der in den 90ern mit der Band Take That berühmte wurde, hat in seiner Karriere bereits einiges erlebt. Er sprach auch immer wieder offen über die Schattenseiten des Ruhms – seine Drogen- und Alkoholprobleme. Nun steht fest: Robbies Leben wird in einer Doku wieder aufgegriffen. Der Streamingdienst Netflix wird sich dem Projekt widmen. Der Sänger selber teaserte bereits an: Die Fans können sich auf einiges gefasst machen.

