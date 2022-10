Ray J sicher: Kris Jenner veröffentlichte Sextape von Kim

Wer hat denn nun Kim Kardashians (41) Sextape veröffentlicht? Im Jahr 2007 wurde die Blondine dank des veröffentlichten Filmchens quasi über Nacht zum weltweiten Medienphänomen – und auch zur Millionärin. Wer für die Veröffentlichung der intimen Momente zwischen Kim und ihrem Ex Ray J (41) veantwortlich ist, ist bis heute nicht geklärt. Der R&B-Sänger ist sich aber sicher: Kris Jenner (66) hatte ihre Hände im Spiel.

"Du versuchst, meine Karriere zu zerstören, mich dumm aussehen zu lassen, obwohl du weißt, dass du der Drahtzieher warst", schimpft er in einem Video, das er auf Instagram teilte. "Kris, du weißt, dass du der Drahtzieher warst", richtet Ray Worte direkt an das Kardashian-Jenner-Familienoberhaupt. Er zeigt außerdem den Ausschnitt aus einem Vertrag, den er und Kim angeblich in Bezug auf das Sextape unterschrieben haben. Der Musiker behauptet, dass Kris das ehemalige Paar dazu gebracht hat, das Video neu zu drehen, um sicherzustellen, dass ihre Tochter vor der Kamera gut aussieht.

"Ich zeige euch das alles nur, weil ich das alles für meine Kinder herausbringe. Ich bin es leid, Spielchen zu spielen. Es ist mir scheißegal", fuhr er fort. "Ich habe es satt, dass diese Arschlöcher denken: 'Es ist nur eine kleine Sache aus der Vergangenheit, die du getan hast, aber es ist okay und wir werden wegschauen.' Nein, wir schauen nicht weg", stellte Ray klar und ergänzte: "Solange mein Name nicht reingewaschen ist, wird jeder verklagt, weil sie alle verdammte Fake-Stories verbreiten."

Getty Images Ray J, Sänger

Getty Images Kim Kardashian, Dezember 2007

Getty Images Kris Jenner, Mai 2022

