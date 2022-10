Song geklaut? "I'm Too Sexy"-Sänger sind sauer auf Beyoncé

Beyoncé (41) feiert mit ihrem neuen Album "Renaissance" große Erfolge! Der US-amerikanische Mega-Star landete mit seiner Platte direkt auf Platz eins der Billboard-Charts. Für ihre neuen Songs griff Queen B hin und wieder auf Samples zurück: Das Lied "Alien Superstar" basiert beispielsweise auf dem 90er-Jahre-Hit "I'm Too Sexy" – fragte sie dafür aber etwa nicht nach dem Einverständnis der Band Right Said Fred? Die Interpreten werfen Beyoncé jetzt jedenfalls vor, die Komposition einfach geklaut zu haben!

Gegenüber The Sun wetterten die Brüder Richard und Fred Fairbrass von Right Said Fred jetzt ordentlich gegen die Ehefrau von Jay-Z (52). "Normalerweise kommt der Künstler auf uns zu, aber Beyoncé hat das nicht gemacht, weil sie so eine arrogante Person ist, dass sie wahrscheinlich gedacht hat: 'Kommt und holt mich'", echauffierten sich die beiden. Sie behaupteten, erst nach der Veröffentlichung von "Alien Superstar" davon erfahren zu haben.

Diese Vorwürfe lässt Beyoncé aber nicht einfach so auf sich sitzen! Laut eines Statements, das ihr Management gegenüber Daily Mail abgegeben hat, seien diese Anschuldigungen "falsch, unglaublich herabwürdigend und unwahr". "Es wurde nicht nur die Erlaubnis zur Verwendung erteilt, die beiden haben auch öffentlich ihre Dankbarkeit dafür ausgesprochen", erklärte das Management. Tatsächlich freuten sich Right Said Fred im Juli auf Instagram über Beyoncés Lied "Alien Superstar"...

Beyoncé, Sängerin

Richard Fairbrass und Fred Fairbrass, Mitglieder der Band Right Said Fred

Beyoncé, R&B-Star

