"Temptation Island V.I.P.": Fabienne wollte Sex mit Aurelio

Temptation Island V.I.P.-Verführerin Fabienne Gierke packt über Aurelio Savina (44) aus! Der Deutsch-Italiener nimmt derzeit mit seiner Freundin Lala Aluas an dem Treuetest-Format teil. Dort traf er unter anderem auf Verführerin Fabienne Gierke. Die hat bereits offenbart, dass der Muskelmann sie wenige Monate vor Show-Beginn kontaktiert habe und es zwischen ihnen zu einem Sex-Talk gekommen sei. Jetzt berichtet Fabienne gegenüber Promiflash, warum damals nichts zwischen den beiden passiert ist!

Der Verführerin zufolge habe ihr Interesse an Aurelio damals von Anfang an nur auf sexueller Ebene bestanden, offenbarte sie im Interview mit Promiflash. Bei ihm sei das jedoch anders gewesen: "Er dagegen hat mir schon damals erzählt, was er sich von einer Partnerin wünscht, vor allem auf sexueller Basis, und er so eine Frau in mir gesehen hat."

Der Austausch der beiden soll aber recht schnell gescheitert sein, weil sie komplett unterschiedliche Vorstellungen von Sex gehabt hätten. "Noch dazu hört er sich viel zu gerne reden, in einem 60-minütigen Telefonat ging es 55 Minuten nur um ihn und seine Bedürfnisse", verriet Fabienne genervt. So schnell, wie sie für Aurelio Interesse entwickelt habe, sei es dann auch wieder verflogen.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+.

Instagram / fabiennegierke Fabienne Gierke im Oktober 2022

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality-TV-Star

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Aurelio Savina in Dresden im Mai 2019

