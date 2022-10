Düster und sexy: So heiß ist Lily-Rose Depp in "The Idol"

Lily-Rose Depp (23) zeigt ihr heißes Seriendebüt. Die Tochter von Johnny Depp (59) und Vanessa Paradis (49) kennt das Schauspielbusiness von Kindesbeinen an und etablierte sich in den vergangenen Jahren immer mehr als eigenständige Schauspielerin. 2016 bekam sie ihre erste Hauptrolle. In der Gruselkomödie "Yoga Hosers" spielte sie zusammen mit Papa Johnny und Austin Butlers (31). Ihre neue Serie "The Idol" ist wesentlich düsterer – und Lily zeigt jetzt, wie verrucht ihre Rolle ist!

Auf Instagram teilte Lily ein Foto mit dem sexy Outfit, das sie in ihrer Rolle tragen darf. In ihrer Figur Jocelyn hat sie einen hautengen, durchsichtigen Body mit rot glänzendem Muster an und wirft lässig ihre Haare nach hinten. Jocelyn soll ein angehender Popstar sein, der in die Welt der Erotik, Drogen und Musik eintaucht. An Lilys Seite spielt Sänger The Weeknd (32), der sie als einflussreicher Sektenanführer um den Finger wickelt. Der erste Trailer bestätigte bereits, dass die Serie ein aufregendes und erotisches Drama à la Shades of Grey werden soll. Und dafür hat Lily auf jeden Fall schon mal das richtige Outfit.

Lilys Privatleben scheint derzeit genauso gut zu laufen wie ihre Arbeit. Mit ihrem Freund Yassine Stein, einem Rapper, ist sie derzeit offenbar überglücklich. Die beiden Turteltauben werden immer wieder schmusend zusammen erwischt. Zuletzt im Juni in West Hollywood, wo sie sich in einer gemeinsamen Pause immer wieder umarmten und Lily nicht aufhören konnte zu lachen.

Getty Images Lily-Rose Depp, Model

Getty Images Lily-Rose Depp in Paris im Dezember 2019

Getty Images Lily-Rose Depp im September 2021 in Toronto

