Mitten im Meeting: Kanye West zeigt Adidas-Bossen Porno

Kanye West (45) hat mal wieder den Vogel abgeschossen. Der Rapper sorgte in der Vergangenheit mit seinen fragwürdigen Aktionen immer wieder für Aufsehen. In einem Musikvideo beerdigte er zum Beispiel Pete Davidson (28), den damaligen neuen Freund seiner Ex Kim Kardashian (41). Nach der Trennung hatte er ihr außerdem einen ganzen Truck voller Rosen geschickt. Nun hat Kanye erneut zu einer verrückten Maßnahme gegriffen: Mitten in einem Meeting zeigte er auf einmal einen Porno.

Kanye ist Schöpfer der Modelinie Yeezy. Die Marke des 45-Jährigen arbeitet mit Adidas zusammen – allerdings gibt es seit Kurzem reichlich Ärger: Kanye wirft Adidas vor, seine Designs geklaut zu haben. Aus diesem Grund gab es ein Treffen zwischen dem Rapper und den Führungskräften. Das Meeting wurde mit einer Kamera aufgezeichnet, das Video später auf Youtube hochgeladen. In diesem sitzen sich die Manager von Adidas und zwei Vertreter von Kanye gegenüber, als der exzentrische Produzent beginnt, den Anwesenden ein Video auf seinem Handy zu zeigen. Dabei handelte es sich offenbar um einen Porno. Für Kanye war diese Handlung ziemlich logisch: In dem Porno geht es um Betrug und Verrat – und genau das wirft der Rapper Adidas vor.

Aber das war nicht das erste Video, was Kanye auf der Video-Plattform teilte. Am Montag postete er ein Video mit dem Titel "Last Week", das im Grunde ein Zusammenschnitt seiner vergangenen Woche ist. Im Verlauf besuchte er ein Basketballspiel seiner ältesten Tochter North, bei dem schließlich auch seine Ex Kim erschien.

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Michael Reaves/Getty Images Kanye West im März 2022

Getty Images Rapper Kanye West bei der New Yorker Fashion Week, 2018

