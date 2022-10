"Kein Sexsymbol": GNTM-Martina zu Leni Klums Dessous-Fotos!

Heidi Klum (49) sorgte gerade erst mit heißen Schnappschüssen für Aufsehen! Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin posierte nämlich gemeinsam mit ihrer Ältesten Leni Klum (18) für eine Werbekampagne – und dabei war das Mutter-Tochter-Gespann nur mit knapper Unterwäsche bekleidet. Die Bilder sorgten nicht nur für Zuspruch, denn einige Promis kritisierten die reizvollen Aufnahmen. Jetzt äußerte sich auch Martina Gleissenebner-Teskey (51) – die bei GNTM gemeinsam mit ihrer Tochter Lou-Anne (19) angetreten ist – zu Heidi und Lenis Dessous-Fotos!

Gegenüber Bild erklärte Martina nun, dass sie es durchaus nachvollziehen könne, dass es manche Kritiker befremdlich finden, wenn Mutter und Tochter gemeinsam in Dessous posieren. Allerdings sieht sie die Schnappschüsse mit einem anderen Auge. "Leni ist für mich hier kein Sexsymbol, sondern einfach nur eine wunderhübsche junge Frau, die tolle Unterwäsche trägt", betonte Martina und fügte hinzu: "Ich sehe hier kein Problem."

Während ihrer Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" hatte Martina allerdings ab und an auch selbst mit den freizügigen Catwalk-Looks zu kämpfen! Beispielsweise hatte sie große Zweifel, als sie für einen Walk vor Jean Paul Gaultier (70) in einen Fetisch-Look aus Lack schlüpfen sollte. "Das ist für mich jetzt schon so eine Grenze", hatte sie bei GNTM überlegt. Den Walk hat sie damals dann aber doch gemeistert.

MEGA Heidi und Leni Klum im Oktober 2022

Instagram / martina.gntm22.official Martina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

ProSieben / Richard Hübner Vanessa, Inka, Julia, Martina, Noëlla und Annalotta bei "Germany's next Topmodel"

