Rotes Korsett: So sexy feiert Cardi B ihren 30. Geburtstag!

Cardi B hat sich für ihren Geburtstag in Schale geworfen! Bereits in der Vergangenheit bewiesen die Musikerin und ihr Mann Offset (30), wie gerne sie ihre Ehrentage zelebrieren: 2019 feierte das Ehepaar den Geburtstag des Rappers in einem Stripclub. Aber auch ihre Kids Kulture (4) und Wave (1) sollen nicht zu kurz kommen! Während ihre Tochter 50.000 Euro in bar bekam, schmissen die Eltern für ihren kleinen Sohn eine Sause zum Motto Auto. Jetzt feierte Cardi ihren 30. Geburtstag – und strahlte dabei in einem extravaganten Outfit!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, zog Cardi mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich: In einem trägerlosen, mit Schmuck besetztem Korsett betrat sie die Partylocation. Dazu kombinierte die Rapperin rote Handschuhe, ein Strumpfband und Pumps in derselben Farbe. Um ihren pompösen Look zu vervollständigen, trug Cardi (30) außerdem eine rote Halskette und einen riesigen Kopfschmuck aus Federn. Aber auch Offset konnte sich auf der Geburtstagsfeier seiner Frau sehen lassen: Passend zu Cardis Outfit warf sich der 30-Jährige in einen weißen Anzug mit roter Krawatte. Dazu kombinierte er weiße Slipper und eine coole Sonnenbrille mit roten Gläsern.

Aber auch Cardis prominente Gäste strahlten in ausgefallenen Outfits: So wählte Karrueche Tran (34) beispielsweise ein schwarzes Korsett mit feinen Applikationen. Dazu kombinierte die Schauspielerin einen passenden Mantel aus Spitze und schwarze Pumps. Um ihren Partylook komplett zu machen, entschied sich Karrueche zudem für ein extravagantes Collier.

Backgrid / ActionPress Cardi B und Offset im Oktober 2022

Backgrid / ActionPress Cardi B und Offset im Oktober 2022

Backgrid / ActionPress Karrueche Tran, Schauspielerin

