Intimes Geständnis: "Prince Charming"-Fabian mag Dick-Pics!

Bei Prince Charming wurde es jetzt ganz schön schlüpfrig! Im Rahmen der vierten Staffel der beliebten Datingshow sucht Fabian Fuchs vor laufenden Kameras nach seinem Mr. Right: Auf der griechischen Insel Rhodos kommt der Berliner seinen Liebesanwärtern immer wieder bei romantischen Einzeldates und aufregenden Gruppendates näher. Im Rahmen einer Challenge offenbarte der Krawattenverteiler jetzt eine frivole Vorliebe: Fabian mag Penisfotos!

In der dritten "Prince Charming"-Folge mussten sich die Kandidaten heiße Chatverläufe ausdenken und diese auf Plakate aufkleben, um sich mit ihrer Kreativität ein Platz beim Gruppendate zu sichern. Dabei mimten einige Teilnehmer beispielsweise mit einer Salami oder einem Finger ein Foto ihres besten Stücks. Was hält Fabian davon? "Dick-Pics finde ich...", überlegte der Prinz zunächst und lachte dann: "Wenn es ein ästethisches Dick-Pic ist, dann freue ich mich vielleicht auch."

Noch mehr punkten können die "Prince Charming"-Singles bei Fabian offenbar mit Schnappschüssen ihrer Hinterteile... Der Kandidat Philippe klebte nämlich ein Bild seines Pos auf das Plakat – und das kam bei dem Prinzen besonders gut an. "Es regt jetzt gerade einiges in mir an", betonte er und erklärte dann: "Arsch-Fotos finde ich zu einem gewissen Grad sexy, aber wenn man zu sehr mit der Tür ins Haus fällt, ist es mir auch einfach zu viel."

Fabian Fuchs, Prince Charming 2022

Fabian Fuchs im August 2022 auf Mykonos

Fabian Fuchs, Prince Charming 2022

