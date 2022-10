Jasmin Herren macht Hatern im Netz eine emotionale Ansage

Jasmin Herren (43) redet sich ihren angestauten Frust von der Seele! In einigen Reality-Formaten hat die Ehefrau des verstorbenen Mallorca-Stars Willi Herren (✝45) ihr Privatleben zur Schau gestellt und erst im Sommer ihr Comeback als Sängerin am Ballermann gefeiert. Doch in den letzten Wochen wurde es still um die 43-Jährige. Seit dem Tod von Willi hatte Jasmin es alles andere als leicht. Während sie um ihren Ehemann trauerte, geriet sie mit seiner Familie aneinander und muss sich noch immer dem Onlinehass von Außenstehenden stellen. Jetzt wandte sich Jasmin allerdings mit einer wütenden Ansage an ihre Follower.

"Ich habe [...] manchmal das Gefühl, die Leute wollen überhaupt nicht mein Leben sehen. Die wollen mich nur sehen, wenn ich halb am Verrecken bin. Wenn es mir schlecht geht", äußerte Jasmin sich aufgewühlt in ihrer Story auf Instagram und stellte zugleich fest, dass Momente, in denen sie glücklich sei, weitaus weniger Klicks bekommen würden. Die Schlagersängerin adressierte neben der Schaulustigkeit ihrer Follower zudem den Hass im Netz und appellierte, dass Kritik durchaus geäußert werden könnte, doch ohne dabei ausfallend zu werden.

Um ihren Standpunkt zu unterstreichen, bezog sie außerdem Willi in ihre emotionale Ansprache ein: "Meint ihr eigentlich, mein Mann hat nicht heulend in der Ecke gesessen, wenn Leute geschrieben haben: 'Du fette Sau'?" Innehaltend zeigte sie daraufhin mit ihrem Finger in die Kamera. "Und mit mir macht ihr das nicht!"

Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

Anzeige

TVNOW Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de