Paris: So feiert Sofia Richie ihren Junggesellinnenabschied

Sofia Richie (24) lässt es als Unverheiratete noch einmal ordentlich krachen! Schon bald wird das Model unter der Haube sein. Im April verkündete die Schwester von Nicole Richie (41): Der Unternehmer Elliot Grainge ist ganz romantisch vor ihr auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten. Das freut vor allem auch ihren Papa Lionel Richie (73). Vor der Hochzeit steht nun aber noch eine weitere Feier an: In Paris zelebriert Sofia ausgelassen ihren Junggesellinnenabschied!

Via Instagram gab die 24-Jährige Einblicke in den ganz besonderen Trip. Eine Woche verbringt die Influencerin dazu in Paris und ist dabei in Gesellschaft ihrer liebsten Ladys – darunter auch ihre Schwester Nicole Richie. Neben einem aufwendig geschmückten Hotelzimmer gibt es auch ausgefallenen Kopfschmuck: Die Partytruppe trägt Penis-Haarreife mit pinkem Plüsch. "Ich bin bereit für die beste Woche mit meinen Leuten", freut sich Sofia auf die kommenden Tage.

Wann genau die Hochzeit stattfinden wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Angeblich soll es allerdings erst im kommenden Jahr so weit sein. "Es kommt den beiden auf die Details an", behauptete eine Quelle gegenüber Us Weekly. Bei der intensiven Planung könne Sofia aber auf ihre Schwester Nicole zählen.

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und Elliot Grainge bei ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie an ihrem Junggesellinnenabschied in Paris

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und ihre Schwester Nicole Richie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de