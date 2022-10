Nach Sexting-Drama: Adam Levine plant Liebestrip mit Behati

Adam Levine (43) hat wohl einiges wieder gut zu machen! Dazu hat der Maroon 5-Frontmann auch allerhand Anlass: In den vergangenen Wochen hatten sich einige Frauen gemeldet und behauptet, dass der Sänger ihnen pikante Nachrichten geschrieben habe. Seine Gattin Behati Prinsloo (34), die derzeit den dritten gemeinsamen Nachwuchs mit dem Musiker erwartet, stand dennoch weiter zu ihm. Jetzt will er sich offenbar auch voll und ganz seiner Partnerin widmen: Adam weicht Behati kaum von der Seite und plant nun sogar einen gemeinsamen Liebestrip!

Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life berichtete, sei der 43-Jährige dankbar für den Support seiner Frau und wolle das nun auch beweisen. "Er tut gerade alles, um ihr zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Er klebt an ihrer Seite und hat vor, sie auf einen romantischen Urlaub mitzunehmen – nur sie beide." Der gesamte Sexting-Eklat sei ein regelrechter "Weckruf" für Adam gewesen. "Es hat ihn dazu gezwungen, einige sehr schwierige Gespräche in seiner Ehe zu führen, und das ist es schließlich, was Beziehungen stärker macht", erklärte die Quelle.

Neben der Zweisamkeit mit Behati scheint Adam aber auch die Zeit mit dem gemeinsamen Nachwuchs zu genießen. Zusammen mit den beiden Töchtern Dusty und Gio wurde das Paar vor wenigen Tagen auf einem Familienausflug gesichtet. Gemeinsam radelten die vier durch Los Angeles und ließen den Tag dann am Strand ausklingen.

Getty Images Adam Levine im Juli 2022

Instagram / behatiprinsloo Adam Levine und Behati Prinsloo

Instagram / adamlevine Adam Levine und seine Familie

