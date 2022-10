Kim Kardashian hatte mit Pete Sex vor Kamin wegen ihrer Oma

Kim Kardashian (41) ehrt ihre Großmutter auf die etwas andere Art und Weise. Anfang August wurde bekannt, dass die Keeping up with the Kardashians-Beauty und ihr Freund Pete Davidson (28) getrennte Wege gehen. Obwohl die beiden kurz zuvor noch total verliebt waren, passte der Lebensstil der TV-Stars nicht zueinander. Letztendlich sei es an der Entfernung zwischen ihnen gescheitert. Während ihrer Beziehung hatten die Beauty und der Komiker allerdings einen intimen Moment – zu Ehren von Kims Oma.

In der neuen Folge von "The Kardashians" legte der Reality-TV-Star vor seiner Großmutter eine Beichte ab: "Pete und ich waren letztes Wochenende im Beverly Hills Hotel, und wir saßen vor dem Kamin und haben stundenlang geredet, und ich dachte: 'Meine Oma hat mir gesagt, dass man das Leben wirklich lebt, wenn man Sex vor dem Kamin hat', und so hatten wir Sex vor dem Kamin, dir zu Ehren." Im Nachhinein betrachtet sei das ziemlich gruselig, fügte Kim hinzu.

In der letzten Folge schwärmte die Unternehmerin außerdem von ihrem damaligen Freund: "Pete hat das beste Herz", betonte sie und fuhr fort: "Ich habe das Gefühl, dass die Leute diese Vorstellung von ihm haben, dass er mit all diesen heißen Mädchen ausgeht. Und das tut er auch. Aber er ist einfach der süßeste und aufmerksamste Mensch."

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

