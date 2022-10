Sexy, sexyer, Rita Ora: Sie posiert im heißen Cut-Out-Kleid

Rita Ora (31) zeigt mal wieder, was sie hat! In letzter Zeit versorgte die Sängerin ihre Fans öfters mit freizügigen Schnappschüssen und bewies dabei, wie durchtrainiert ihr Körper – besonders ihr stahlharter Bauch – ist: So rekelte sie sich im Netz in einer übergroßen, mit pinkem Wasser gefüllten Badewanne – und zwar splitterfasernackt! Jetzt setzte Rita ihre Kurven mal wieder in einem extravaganten Kleid in Szene.

Auf Instagram teilte sie einige Fotos aus ihrem Garten in Großbritannien. Darauf trägt die Musikerin ein sehr gewagtes Cut-Out-Kleid in einem zarten Rosa und lässt damit einen Blick auf ihren Sixpack sowie ihre schlanken Beine zu. Zu ihrem speziellen Fummel kombinierte Rita nicht weniger auffällige bunte Stiefel und trug ihre rotblonden Haare in leichten Wellen über die Schultern.

Cut-Outs scheinen in letzter Zeit Ritas Fashion-Must-have zu sein: Zuletzt präsentierte sie sich in Jeans mit großen Ausschnitten an beiden Seiten im Netz. Diese gaben die Blicke auf das Hüfttattoo der "Your Song"-Interpretin frei – und auch ein kleiner Po-Blitzer durfte nicht fehlen!

