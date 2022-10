Verrückt: Ed Sheeran schenkte Sam Smith einen Marmor-Penis

Ed Sheeran (31) schenkte Sam Smith (s)ein bestes Stück. Dass die beiden Musiker eine enge Freundschaft verbindet, ist bereits seit Jahren bekannt. So standen die Sänger Ende 2014 für einen Überraschungsauftritt gemeinsam auf der Bühne und performten Sams großen Hit "Stay With Me" zusammen. Jetzt sorgte der "Shape of You"-Interpret mit einem außergewöhnlichen Geschenk an seinen Freund für wortwörtlich großes Aufsehen.

Sam hat in der TV-Sendung The Kelly Clarkson Show verraten, dass Ed ihm einen riesigen Marmor-Penis geschenkt hat. "Es ist ziemlich verrückt. Anfangs dachte ich, das wäre ein Witz", verriet der 30-Jährige. Aber Sam hat bereits Pläne, was er mit dem fast zwei Meter großen Phallus vorhat: "Ich will daraus einen Springbrunnen machen, auch wenn das vermutlich schwer zu realisieren sein wird", erzählte er begeistert.

Auch einen Namen haben Sam und die Moderatorin Kelly Clarkson (40) für die Marmorskulptur bereits ausgesucht: "The Duke of Hastings", nach der Figur des Simon Bassett aus der Netflix-Serie Bridgerton, in Staffel eins von Regé-Jean Page (34) gespielt.

Anzeige

Getty Images Sam Smith, Sänger

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Getty Images Regé-Jean Page, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de