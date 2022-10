Joaquin Phoenix fiel Sex-Szene mit Scarlett Johansson schwer

Das war wohl alles andere als einfach! Scarlett Johansson (37) und Joaquin Phoenix (47) spielten 2013 in dem Film "Her" mit. Darin verliebt sich die Hauptfigur, gespielt von Joaquin, in eine künstliche Intelligenz, die nur eine Stimme hat. Die hat Scarlett eingesprochen – doch als es zur Tonaufnahme einer Sexszene kam, hatte Joaquin plötzlich Schwierigkeiten damit: Nun offenbarte Scarlett, dass der Joker-Darsteller währenddessen ausrastete!

Die "Black Widow"-Schauspielerin war zu Gast in dem Podcast "Armchair Expert", wo der Film zur Sprache kam. Dabei ließ Scarlett vor allem eine Szene Revue passieren, in der Joaquins Figur nur mittels Sprache Sex mit der künstlichen Intelligenz hat. "Joaquin kam herein, wir versuchten, einen Take durchzuziehen und er drehte völlig durch. Er sagte: 'Ich kann es nicht tun'", erzählte die 37-Jährige. Er war vor allem sauer, weil er die Szene bereits aufgenommen hatte – doch die Stimmbesetzung der künstlichen Intelligenz änderte sich und Scarlett bekam die Rolle.

"Mir ging es gut. Joaquin nicht – er war so wütend darüber. Er verließ das Studio, und jetzt bin ich allein in dieser Box und denke: 'Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche ihn, um zurückzukommen'", erinnerte sie sich. Dann nahm sich der 47-Jährige eine Pause – und kehrte schließlich zurück, damit sie die Sequenz aufnehmen konnten.

Getty Images Schauspielerin Scarlett Johansson

Getty Images Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson, Schauspieler

Getty Images Joaquin Phoenix, Januar 2020

