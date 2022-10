Kolumbianischer Fußballer zeigt mitten im Spiel seinen Penis

Ob dieses Ablenkungsmanöver funktioniert? Bei einem kolumbianischen Profi-Fußballspiel zwischen den Vereinen Independiente Santa Fe aus Bogotá und Jaguares de Cordoba aus Montería versuchte der Verteidiger Geisson Perea (31) eine ganz neue Strategie. Der Kolumbianer ist momentan als Leihspieler bei Santa Fe, eigentlich spielt er für Atlético Nacional. Mit letzterem Club gewann er vergangenes Jahr die kolumbianische Liga Copa Colombia. Nun zeigte Perea während eines Spiels ganz ungeniert sein bestes Stück!

Wenn das gegnerische Team im Spiel einen Freistoß hat, versuchen die Spieler in der sogenannten Mauer ihr eigenes Tor zu verteidigen. Das bedeutet, sie stellen sich in einer Reihe vor das Ziel des rivalisierenden Schützen. Oft halten die Männer ihre Hände sicherheitshalber vor ihr wertvollstes Teil, falls mal ein Ball unglücklich fliegt – nicht so Geisson! Der 31-Jährige wollte den Gegner offenbar so sehr irritieren, dass dieser danebenschießt: Dazu zog er sich kurzerhand die Trikothose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil.

Unglücklich für den Kolumbianer: Genau in dem Moment zoomten die Kameras ran, um den Schuss bestens abzubilden. Das Glied des Familienvaters flimmerte also über die Fernsehbildschirme und ist jetzt auch auf Twitter zu sehen. Sportliche Konsequenzen gab es allerdings nicht, offenbar hatte der Schiedsrichter im richtigen Moment weggeguckt. Am Ende war der ganze Einsatz umsonst: Pereas Mannschaft Santa Fe verlor 2:1.

Anzeige

Getty Images Edson Puch und Geisson Perea, Fußballspieler

Anzeige

Instagram / geissonperea Geisson Perea, Fußballer

Anzeige

Instagram / geissonperea Geisson Perea, Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de