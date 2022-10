"So am Arsch": Dagi Bee hat eine Lebensmittelvergiftung

Dagi Bee (28) geht es gesundheitlich aktuell gar nicht gut. Die YouTuberin, die seit Winter 2021 Mutter eines Sohnes ist, teilt mit ihren 6,7 Millionen Instagram-Followern fast täglich Updates aus ihrem Leben – ihr Content dreht sich momentan vor allem um ihren Sohnemann Nelio. Nun meldete die Blondine sich aber mit unerfreulichen Neuigkeiten bei ihren Fans: Dagi hat sich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen.

"Hab, wie es aussieht, zum ersten Mal in meinem Leben eine Lebensmittelvergiftung", klagte die Influencerin in ihrer Instagram-Story und bat ihre Community um Tipps zur Genesung. Offenbar scheint es die Beauty so richtig erwischt zu haben: "Bin durch und so am Arsch [...] Jetzt liege ich hier mit flauem und leerem Körper, Gliederschmerzen, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Ich bin dann mal raus."

Dagi hat auch schon eine Theorie, wie sie sich die Magen-Darm-Erkrankung zugezogen haben könnte: "Hab gestern Ramen gegessen und das Fleisch hat schon echt komisch geschmeckt. Hab's deshalb nicht mehr weiter gegessen. Will nicht wissen, wie es mir gehen würde, wenn ich alles aufgegessen hätte", teilte sie ihren Followern mit.

