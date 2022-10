Sextoy-Panne: Evil Jared riss Frau Liebeskugeln aus Anus

Da hat Evil Jared Hasselhoff (51) aber kein Fingerspitzengefühl bewiesen! Der US-Amerikaner wurde als Bassist der Band Bloodhound Gang international bekannt. Doch er ist nicht nur Musiker. Mit den Jahren hat sich Jared auch als Entertainer etabliert und hatte zum Beispiel sogar eine eigene Rubrik bei Circus HalliGalli. Außerdem wissen Fans von Jared: Er ist definitiv nicht auf den Mund gefallen. Jetzt erzählte er im Promiflash-Interview eine Sexgeschichte, bei der gehörig etwas schiefging!

Promiflash traf Evil Jared beim "Night of the Nights"-Event von Visit-X zum Messeauftakt der 25. Venus in Berlin. Er erzählte, wie er einst mit einer Frau zugange war. Der TV-Star wollte die Lady noch mehr auf Touren bringen, indem er Analkugeln mit ins Spiel brachte. "Ich glaube, ich habe sie falsch benutzt", deutete der 51-Jährige an, dass die Geschichte eine unschöne Wendung nehmen würde.

Evil Jared führte die Liebeskugeln vorsichtig der Frau anal ein, bedachte jedoch nicht, sie auch genauso sanft wieder rauszuziehen. "Ich habe dran gezogen wie an einem Seilzug beim Rasenmäher", gab er zu, was der Lady natürlich ganz und gar nicht gefallen habe. "Junge, hat sie mir danach ins Gesicht geschlagen", erinnerte er sich zurück.

Getty Images Evil Jared Hasselhoff

Getty Images Evil Jared Hasselhoff in Brisbane, Australien

Getty Images Evil Jared Hasselhoff im Jahr 2014

