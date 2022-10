Venus-Auftakt: Auf diese Sextoys setzen Hanna Secret und Co.

Sexspielzeug ist für diese Stars schon lange kein Tabu-Thema mehr! Als internationale Erotik-Messe findet die Venus jährlich in der deutschen Landeshauptstadt statt. Auch die Stars der Erotikbranche fanden sich zum Auftakt des mehrtägigen Events am vergangenen Mittwoch zusammen und verrieten einige pikante Details über ihr Liebesleben: Im Promiflash-Interview plauderten Micaela Schäfer (38), Hanna Secret und Co. aus ihrem ganz persönlichen Nähkästchen!

Zum Messeauftakt der 25. Venus sprachen die Sternchen auf dem "Night of the Nights"-Event mit Promiflash über ihre persönlichen Präferenzen: Während des gemeinsamen Schäferstündchens mit ihrem Partner Adriano Hess bevorzugt Micaela hin und wieder Öl. "Aber sonst muss ich sagen, dass mir mein Freund reicht", stellte sie zudem fest. Aber auch das Thema Selbstbefriedigung ist für das Erotik-Model kein No-Go: "Ich benutze den Womanizer!"

Für Aische Pervers (36) ist der Satisfyer ein Sextoy-Must-Have! "Die gehen schon gut ab!", stellte die 36-Jährige gegenüber Promiflash fest. Auch Hanna Secret setzt auf dieses Spielzeug: "Bei Frauen geht es eher um das Sinnliche [...] und da möchten wir gar nicht, dass so ein großes Monster in uns eindringt", erklärte die Pornodarstellerin.

Splash News / ActionPress Adriano Hess und Micaela Schäfer im Dezember 2021

AETD Micaela Schäfer im Mai 2022 in Berlin

Instagram / aischepervers Aische Pervers, Erotik-Model



