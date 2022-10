Titelverteidiger: George Clooney erneut "Sexiest Man Alive"?

Volle Unterstützung von Julia Roberts (54)! Die "Pretty Women"-Darstellerin und ihr Schauspielkollege George Clooney (61) verbringen momentan viel Zeit zusammen. Für ihren neuen Film "Ticket to Paradise" lassen sie erneut den Pressetrubel über sich ergehen und schwelgen dabei in Erinnerungen aus vergangenen Zeiten, wie zum Beispiel über Georges Ehrung als "Sexiest Man Alive". In einem Interview unterstützte Julia jetzt ihren Freund, ein drittes Mal für den Titel nominiert zu werden!

Dank der Hilfe von Julia Roberts wird George Clooney mit Sicherheit erneut als "Sexiest Man Alive" gekürt. In einem Interview mit People unterstützte die 54-Jährige ihren langjährigen Freund. "Alle guten Dinge sind drei!" motivierte Julia, während George anscheinend noch einige Vorbehalte hat. "Ich brauche es ein bisschen genauer: Sexiest Man, ehemaliger Batman, über 60", scherzte der zweifache Vater. "Der noch alle seine eigenen Zähne hat!", fügte sie dem Titel hinzu, woraufhin beide lachten.

Die beiden Hollywood-Größen scheinen ineinander einen Freund fürs Leben gefunden. Schnell freundeten sich die beiden am Set des gemeinsamen Films "Oceans Eleven" an. "Es war ganz einfach", erinnerte sich George zurück. "So war es auch mit George! Ich dachte damals einfach nur: Na gut, er ist jetzt einer meiner Freunde!", entgegnete sein Co-Star.

Anzeige

Getty Images Julia Roberts und George Clooney im September 2022 in London

Anzeige

United Archives GmbH George Clooney in "Batman & Robin"

Anzeige

Getty Images Julia Roberts und George Clooney, 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de