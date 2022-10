Warum schenkte Ed Sheeran Sam Smith großen Marmor-Penis?

Ed Sheeran (31) machte Sam Smith (30) in der Vergangenheit ein kurioses Geschenk! Der "Shape Of You"-Sänger beschenkte seinen guten Freund mit einem speziellen Deko-Element in Übergröße – und zwar überreichte er ihm eine riesengroße Penis-Statue aus Marmor: Die kunstvolle Skulptur misst sage und schreibe 1,90 Meter. Aber was steckt eigentlich hinter diesem obszönen Präsent des Musikers? Ed sorgte jetzt für Klarheit...

Zu Gast bei der US-amerikanischen TV-Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" erklärte Ed jetzt die Hintergründe seines Geschenks. Der "Perfect"-Interpret habe zuvor schon Elton John (75) mit einer solchen Statue beschenkt. "Ich habe sie ihm zum Geburtstag geschenkt und Elton war überglücklich darüber", betonte er und fügte hinzu: "Und dann hat die Presse darüber berichtet. Ich hab Interviews dazu gegeben und Leute fragten mich daraufhin: 'Kann ich auch eine haben?'" So habe auch Sam von der Skulptur erfahren und daraufhin nach einer der Statuen gebeten.

Sam hat offenbar sogar eine genaue Vorstellung von dem anzüglichen Interior-Schmuckstück gehabt. "Ich fragte ihn: 'Was hättest du denn gerne?'", erinnerte sich Ed an das Gespräch und fuhr fort: "Und Sam sagte: 'Eine in meiner Größe. Eine, die 1,90 Meter groß ist.'"

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Elton John im Januar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Ed Sheeran im November 2021

