Yee Haw! Jessica Haller geht als sexy Cowgirl zum Ponyreiten

Howdy, Jessica Haller (32)! Die einstige Bachelorette gibt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Unternehmerin, Ehefrau und Mama. Sie und ihr Liebster Johannes Haller (34) haben sich ein schönes Leben auf Ibiza aufgebaut, welches sie gemeinsam mit Töchterchen Hailey genießen. Nun plante die TV-Bekanntheit einen besonderen Tag mit ihrem Nachwuchs und dafür schmiss sie sich in Schale: So sexy geht Jessi zum Ponyreiten!

In ihrer Instagram-Story erzählte sie ihrer Community von ihrem Vorhaben: "Ich warte jetzt, bis Hailey wach wird und dann geht es zum Ponyreiten. Ich freue mich richtig, denn das ist das erste Mal, dass Hailey ein richtiges Pony sieht", betonte Jessi enthusiastisch. Doch dabei fiel eher ihr cooler Look auf: In knapper Jeans-Shorts, bauchfreiem Oberteil und natürlich einem Cowboy-Hut posierte die 32-Jährige vor dem Spiegel. In dem Outfit fühlte sie sich offenbar mehr als bereit für den Ponyhof.

Dass aber nicht jeder Tag bei den Hallers so freudig startet, wurde zuletzt deutlich. So offenbarte Jessi ihren Fans, dass ihr Mann am Flughafen beklaut wurde! "Es ist schon viel passiert, aber so was Dreistes habe ich noch nie erlebt", erklärte sie aufgebracht. Ein Pärchen hatte Johannes' Bauchtasche gestohlen – er machte die Diebe jedoch ausfindig.

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su

Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller in Mexiko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de