Eric Sindermann total ehrlich: "Ich war früher pornosüchtig"

Eric Sindermann (34) plaudert bekanntlich gerne aus dem Nähkästchen! Nach dem Sommerhaus ging die Beziehung des Ex on the Beach-Kandidaten und Katharina Hambuechen in die Brüche. Doch der Realitystar scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein und bandelte kurz darauf mit Sanja Alena (30) an. Doch die beiden sollen es bei einer Freundschaft belassen haben. Gegenüber Promiflash verriet der Influencer jetzt ein pikantes Detail: Eric war pornosüchtig!

Auf dem "Night of the Nights"-Event traf Promiflash auf den 34-Jährigen und dieser bewies wieder einmal: Er zeigt sich stets von seiner authentischen Seite. Während des Gesprächs verriet der Reality-TV-Darsteller nämlich: "Ich hab früher superviel Pornos geguckt – ich war pornosüchtig." Allerdings habe sich dies negativ auf sein Sexleben ausgewirkt: "Das Problem an Pornos ist, dass die dich irgendwann abstumpfen und du einen Porno geiler als richtigen Sex findest." Daher habe Eric aufgehört, sich mit derartigen Streifen zu vergnügen.

Mit Promiflash sprach er auch über seine Vorstellung von verschiedenen Beziehungsmodellen. Obwohl er sich mit Sanja Elena nichts Ernstes vorstellen könne, wäre er allerdings für etwas anderes bereit. "Offene Beziehung geht bei mir gar nicht, aber Freundschaft plus finde ich sehr gut. Gefällt mir", gab Eric zu.

